В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Как отметили очевидцы, авария случилась на выезде из Ряжска. На кадрах видно, что фура съехала с трассы, машина получила серьезные механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях.
Как отметили очевидцы, авария случилась на выезде из Ряжска. На кадрах видно, что фура съехала с трассы, машина получила серьезные механические повреждения.
На месте происшествия работала полиция.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.