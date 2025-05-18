В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Как отметили очевидцы, авария случилась на выезде из Ряжска. На кадрах видно, что фура съехала с трассы, машина получила серьезные механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.