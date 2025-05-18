В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся

Судя по кадрам, ДТП произошло в 18:48 17 мая. На опубликованном видео видно, как мотоциклист врезается в легковушку и уезжает. Водитель автомобиля после случившегося поехал за виновником аварии. Официально информацию не комментировали.

На Первомайском проспекте в Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщили в соцсетях.

Судя по кадрам, ДТП произошло в 18:48 17 мая. На опубликованном видео видно, как мотоциклист врезается в легковушку и уезжает. Водитель автомобиля после случившегося поехал за виновником аварии.

Официально информацию не комментировали.