В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся
Судя по кадрам, ДТП произошло в 18:48 17 мая. На опубликованном видео видно, как мотоциклист врезается в легковушку и уезжает. Водитель автомобиля после случившегося поехал за виновником аварии. Официально информацию не комментировали.
На Первомайском проспекте в Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщили в соцсетях.
Судя по кадрам, ДТП произошло в 18:48 17 мая. На опубликованном видео видно, как мотоциклист врезается в легковушку и уезжает. Водитель автомобиля после случившегося поехал за виновником аварии.
Официально информацию не комментировали.