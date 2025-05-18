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29 апреля 16:45
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Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
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В Клепиковском районе произошло еще одно ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на повороте у села Криуша. Судя по кадрам, легковушка вылетела в кювет и перевернулась на бок. Информация о пострадавших и подробности уточняются. Ранее около села Криуша в Клепиковском районе произошла авария с участием двух легковушек. На месте происшествия, как рассказали очевидцы, работали две скорые и спасатели.

В Клепиковском районе произошло еще одно ДТП. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась на повороте у села Криуша. Судя по кадрам, легковушка вылетела в кювет и перевернулась на бок.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Ранее около села Криуша в Клепиковском районе произошла авария с участием двух легковушек. На месте происшествия, как рассказали очевидцы, работали две скорые и спасатели.