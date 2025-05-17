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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
По словам Трампа, позвонить президенту России он планирует в понедельник, 19 мая. Он намерен обсудить с Путиным по телефону ситуацию на Украине и торговые вопросы. После разговора американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому. Трамп надеется на прекращение огня на Украине, заключили в публикации. Ранее он пообещал встретиться с Путиным.

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило ТАСС.

По словам Трампа, позвонить президенту России он планирует в понедельник, 19 мая. Он намерен обсудить с Путиным по телефону ситуацию на Украине и торговые вопросы.

После разговора американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому.

Трамп надеется на прекращение огня на Украине, заключили в публикации.

Ранее он пообещал встретиться с Путиным.