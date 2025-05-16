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74-летний рязанец обвинил жену в измене и хотел убить
По предварительной информации полиции, пьяный мужчина вернулся домой. Супруга упрекнула мужа в неподобающем поведении. Мужчина разозлился и обвинил жену в супружеской измене. Он взял нож и начал угрожать женщине убийством. Жительница испугалась и вызвала полицию. 74-летнего мужчину доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит двух лет лишения свободы.

В селе Поплевино Ряжского округа 74-летний мужчина обвинил жену в измене и хотел убить. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По предварительной информации полиции, пьяный мужчина вернулся домой. Женщина упрекнула мужа в неподобающем поведении. Мужчина разозлился и обвинил жену в супружеской измене. Он взял нож и начал угрожать женщине убийством.

Жительница испугалась и вызвала полицию. 74-летнего мужчину доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит двух лет лишения свободы.