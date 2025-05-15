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ВТБ узнал, как pay-сервисы влияют на объем трат россиян

ВТБ запустил собственный платежный сервис ВТБ Pay в конце прошлого года — за это время более 1 млн клиентов привязали свои карты к сервису и используют его для ежедневной оплаты покупок.

За 5 месяцев работы ВТБ Pay стал эффективным инструментом для увеличения транзакционной активности. С помощью сервиса клиенты совершили более 40 млн транзакций и потратили на покупки свыше 30 млрд рублей. Аналитики банка отмечают, что пользователи ВТБ Pay в среднем совершают на 15% больше платежей ежемесячно, чем клиенты, не подключившие сервис.

В апреле для пользователей ВТБ Pay появилась специальная категория в программе лояльности: до конца мая за все покупки, оплаченные с помощью сервиса на кассах, пользователи могут получить дополнительные 1,5% кешбэка. Благодаря этой активации количество пользователей сервиса выросло более чем в 2 раза.

«Несмотря на популярность „пластика“, мы отмечаем растущий интерес клиентов к pay-сервису от ВТБ. Это удобный способ оплаты одним касанием телефона, без необходимости всегда носить с собой карту. Именно удобство и привлекает пользователей — мы фиксируем ежемесячный прирост клиентов, использующих ВТБ Pay, а после запуска дополнительной категории кешбэка мы видим и рост транзакционной активности. Клиентам нравится не только платить касанием телефона, но и получать за это дополнительную выгоду», — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

В этом году в ВТБ Pay запустят новые функции для оплаты смартфоном на кассах, а также в интернет-магазинах с помощью специальной кнопки.

Сейчас pay-сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC. Пользователи с устройствами на базе iOS могут получить бесплатный платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно.

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