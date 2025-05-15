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В Ярославской области жена 36 раз ударила ножом мужа

В Ярославской области жена 36 раз ударила ножом мужа. Об этом 15 мая сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Мышкинском районе. Отмечается, что 35-летняя женщина в последнее время ругалась с 30-летним супругом, который не мог найти стабильную работу.

Как уточнил SHOT, в день убийства из их дома доносились крики, соседи звонили в полицию и жаловались.

Уточняется, что во время ссоры женщина взяла нож и начала бить супруга в сердце, живот и руки. Мужчина скончался.

Женщину задержали.