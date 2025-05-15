Эксперт исключил возращение IKEA в Россию

Шведский мебельный концерн IKEA не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем. При этом, по словам эксперта, в России есть альтернативные варианты, которые могли бы заменить IKEA в перспективе. Однако пока они не сравнимы по объемам, формату и степени интеграции с производством, уточнил Люлин. Он добавил, что регистрация нового товарного знака IKEA в России — только усилия по защите бренда. Кроме того, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева заявила ТАСС, что в Россию к 2029 году может вернуться Zara. Для этого, по ее словам, необходимо снять санкции.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi заявил, что шведский мебельный концерн IKEA не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем. Его слова передало 15 мая ТАСС.

При этом, по словам эксперта, в России есть альтернативные варианты, которые могли бы заменить IKEA в перспективе. Однако пока они не сравнимы по объемам, формату и степени интеграции с производством, уточнил Люлин.

Он добавил, что регистрация нового товарного знака IKEA в России — только усилия по защите бренда.

Кроме того, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева заявила ТАСС, что в Россию к 2029 году может вернуться Zara. Для этого, по ее словам, необходимо снять санкции.

Ранее стало известно, что владелец Zara, Bershka и Pull&Bear подал заявки на регистрацию товарных знаков в России.