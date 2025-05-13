Рязанцам сообщили об изменениях в подаче электронного обращения в МВД
Отмечается, что 23 мая вступит в силу приказ, утвердивший особый порядок направления таких обращений. С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи. Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.
Рязанцам сообщили об изменениях в подаче электронного обращения в МВД. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Отмечается, что 23 мая вступит в силу приказ, утвердивший особый порядок направления таких обращений. С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи.
Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.