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В Рязанской области пройдет спортивный фестиваль для всей семьи «Русский экстрим-кросс»

17-18 мая 2025 года в Заборьевском сельском поселении (координаты: 54.769348, 39.866682) состоится грандиозный спортивный фестиваль, который станет настоящим испытанием для тела и духа.

В первый день гостей ждет экстремальный каникросс — уникальная возможность преодолеть сложную трассу в тандеме с четвероногим партнером. Специально разработанный маршрут с резкими поворотами, крутыми спусками и неожиданными препятствиями проверит ваше взаимопонимание с собакой на прочность. Каждый участник этого захватывающего соревнования получит не только заряд адреналина, но и профессиональные фото своего выступления.

18 мая настанет черед трейлраннинга. Это не просто бег — это настоящее путешествие по живописным тропам через лесные массивы и поля. Организаторы подготовили трассы разного уровня сложности: от крутых подъемов, требующих особой техники, до каменистых участков, где важно сохранять идеальный баланс. Каждый финишер будет награжден памятной медалью, которая станет напоминанием о вашем спортивном достижении.

После насыщенных соревнований участников и гостей ждет праздничная атмосфера: концертная программа с выступлениями лучших коллективов региона и полевая кухня с ароматной солдатской кашей, душистым чаем и свежей домашней выпечкой. Профессиональные фотографы запечатлеют самые яркие моменты вашего участия.

Регистрация на каникросс открыта по ссылке: https://reg.russiarunning.com/event/Kanikross, на трейл — https://reg.russiarunning.com/event/TreylRusskiyekstrimkross

Это будут два дня, которые вы запомните навсегда!

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