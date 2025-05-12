Накануне Дня Победы команда «Зеленого сада» посетила знаковые мемориалы Белоруссии

Накануне Дня Победы команда «Зеленого сада» посетила знаковые мемориалы Белоруссии. Отмечается, что это уже третья поездка рязанцев в дружественное государство. Но этот год — особенный. В 2025-м исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому поездка получилась особенно значимой.

Для «Зеленого сада» 2025 год тоже юбилейный. Компания отмечает 25-летие и связи с этим проводит множество социальных и патриотических мероприятий. Поездка в Беларусь — одно из них.

В этом году делегация сотрудников была как никогда многочисленной. Возглавил ее управляющий директор компании Андрей Оришкевич. Также к рязанской делегации присоединились представители Российского союза строителей и специалисты-орнитологи из Дома белого аиста.

Начался визит в Беларусь со знакомства с Минском. Команда «Зеленого сада» побывала на легендарной кондитерской фабрике «Коммунарка», посетила площадь Независимости, мемориальный комплекс «Памяти воинам-интернационалистам». Продолжилось знакомство с культурой и историей братского народа в интерактивном парке-музее «Сула», где участники делегации больше узнали о древних обычаях и традициях Белоруссии.

7 мая команда «Зеленого сада» посетила мемориальный комплекс «Хатынь». Это место скорби и памяти, символ страданий и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.

22 марта 1943 года в деревне Хатынь произошла настоящая трагедия — 149 мирных жителей фашисты согнали в сарай и сожгли заживо. «Зеленый сад» почтил память погибших минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

8 мая команда «Зеленого сада» отправилась в Брест — город-побратим Рязани, чтобы в главный праздник страны принять участие в параде Победы. Участники делегации с флагами и портретами своих родных — героев войны прошли до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь на праздничном митинге собралось более 70 000 человек.

Сотрудники «Зеленого сада» возложили шестиметровый венок из голубой ели, украшенный лентой с именами героев-рязанцев, и цветы к памятнику в мемориальном комплексе. А дети участников делегации возложили цветы к памятному знаку «Рязанцам — защитникам Брестской крепости…».

Завершилось путешествие по Беларуси посещением национального парка «Беловежская пуща». Общение с природой настроило больших и маленьких рязанцев на позитивный лад.

Говоря о важности и значимости поездки, управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич подчеркнул:

«Мы приезжаем сюда ради детей, чтобы они побывали здесь, прониклись ответственностью, долгом, памятью».