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«Марко Молл» предложил рязанцам проверить знания по истории Великой Отечественной войны

Сотни горожан и гостей Рязани приняли участие в праздничном мероприятии «Марко Молл» 9 мая. В этот день на площадке перед центром гости развернули 15-метровую георгиевскую ленту— символ героизма, мужества и стойкости народа, победившего фашизм. Угощением для гостей стала солдатская каша полевой кухни — приготовленных 100 килограммов едва хватило для всех желающих отведать блюдо традиционного армейского меню.

Основная часть мероприятия — «Бессмертный полк» — в этот день проходила на большом экране «Марко Молл». Сотни архивных фотографий своих героев — фронтовиков, военных медиков и тружеников тыла, тех, кто ковал победу в тылу— прислали рязанцы в знак уважения и сохранения памяти о тех, кто 80 лет назад в кровопролитной войне одержал победу. В этот день праздничная атмосфера в центре была наполнена музыкой и песнями военных лет в исполнении творческих коллективов Рязани.

Однако мероприятия к 80-летию Победы в «Марко Молл» не завершены.

18 мая ТРЦ совместно с Рязанским отделением Всероссийского движения «Волонтеры Победы» проведет историческую командную викторину «Маршалы Победы».

Участникам предстоит вспомнить важные вехи Великой Отечественной: ключевые сражения, даты, имена полководцев. Чтобы стать победителем квиза необходима серьезная подготовка всех участников — вопросы будет не из легких, но тем приятнее будет победа.

Исторический квиз в «Марко Молл» — игра командная. Для того, чтобы проверить свои силы в истории, необходимо собрать команды от 5 человек и подать заявку на участие по ссылке: docs.google.com/forms/d/1sDs5pUAPEClPyLvAF_PbdPXPJKfAhTF_NAuu1Kg0yNI

Лучших «историков» ждут подарки от ТРЦ «Марко Молл».

Исторический квиз «Маршалы Победы», 18 мая, начало игры в 14.30.

Возрастное ограничение: 8+.