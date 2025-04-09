В Спасском районе проведут отлов собак

Отлов животных начнут с 11 апреля. «В связи с этим просим хозяев домашних животных содержать своих питомцев на привязи или огражденной территории, выгуливать на поводках. Животные, находящиеся без присмотра, считаются безнадзорными и подлежат отлову», — отметили в посте.