В Спасском районе проведут отлов собак
Отлов животных начнут с 11 апреля. «В связи с этим просим хозяев домашних животных содержать своих питомцев на привязи или огражденной территории, выгуливать на поводках. Животные, находящиеся без присмотра, считаются безнадзорными и подлежат отлову», — отметили в посте.
В Спасском районе проведут отлов собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Отлов животных начнут с 11 апреля.
«В связи с этим просим хозяев домашних животных содержать своих питомцев на привязи или огражденной территории, выгуливать на поводках. Животные, находящиеся без присмотра, считаются безнадзорными и подлежат отлову», — отметили в посте.