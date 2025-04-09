В Сасове мужчина обматерил прохожих и напал на полицейского

По данным следствия, вечером 30 марта пьяный 38-летний житель Сасова высказывался в адрес прохожих нецензурной бранью. Прохожие обратились в полицию. Когда на место прибыл сотрудник МВД, мужчина напал на него и причинил травму. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.