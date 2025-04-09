В Рязанской области временно закрыли два моста через Оку

По предварительной информации, с 9:30 до 11:00 в селе Троица и с 10:00 до 12 в селе Фатьяновка Спасского района приостановят работы понтонных переправ. Отмечается, что транспортное сообщение не нарушено, имеется объездная дорога. Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.

В Рязанской области временно закрыли два моста через Оку. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, с 9:30 до 11:00 в селе Троица и с 10:00 до 12 в селе Фатьяновка Спасского района приостановят работы понтонных переправ.

Отмечается, что транспортное сообщение не нарушено, имеется объездная дорога. Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.