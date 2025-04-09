В Рязанской области «ВАЗ-2115» сбил пешехода
Отмечается, что авария случилась во вторник, 8 апреля, в Скопине.39-летний местный житель на «ВАЗ-2115» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП 75-летний пенсионер доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
В Рязанской области «ВАЗ-2115» сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась во вторник, 8 апреля, в Скопине.
39-летний местный житель на «ВАЗ-2115» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП 75-летний пенсионер доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.