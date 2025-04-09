В Рязанской области работы по опашке населенных пунктов выполнили на 100%

Также завершено создание минерализованных полос и расчистке противопожарных водоемов в 15 районах региона. Опаханы 1048 населенных пунктов и 43 СНТ (в общей сложности порядка 9 тысяч километров), расчищен 341 противопожарный водоем.

В Рязанской области работы по опашке населенных пунктов выполнили на 100%. Об этом пишет Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперштаб.

Также завершено создание минерализованных полос и расчистке противопожарных водоемов в 15 районах региона.

Опаханы 1048 населенных пунктов и 43 СНТ (в общей сложности порядка 9 тысяч километров), расчищен 341 противопожарный водоем.

Зампредседателя правительства Рязанской области Рустам Халиков на итоговом совещании поблагодарил участников масштабных работ.

«Отдельное спасибо коллегам из Москвы. Благодаря их поддержке поставленная задача решена качественно и в максимально короткие сроки. Теперь внутри населенных пунктов должны еще потрудиться команды муниципалитетов. Ожидаем от них такой же ритмичной работы», — заключил зампред.

Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62»