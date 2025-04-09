В Рязани предложили доплачивать учителям физкультуры за занятия на каникулах

«На каникулярное время нужно открывать спортивные клубы по месту жительства, чтобы дети не болтались и не цеплялись за троллейбусы. Пусть за это время доплачивают энтузиастам, учителям физкультуры», — заявила Панфилова. Она отметила, что необходимо привлекать активных ребят, которые остаются в городе на время летних каникул, и приглашать волонтеров для участия в данной инициативе.

Глава Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова предложила доплачивать учителям физкультуры, которые смогут заниматься с детьми во время каникул. Соответствующую информацию озвучили на заседании комитета гордумы по соцвопросам в среду, 9 апреля.

«На каникулярное время нужно открывать спортивные клубы по месту жительства, чтобы дети не болтались и не цеплялись за троллейбусы. Пусть за это время доплачивают энтузиастам, учителям физкультуры», — заявила Панфилова.

Она отметила, что необходимо привлекать активных ребят, которые остаются в городе на время летних каникул, и приглашать волонтеров для участия в данной инициативе.

Начальник управления по физкультуре и массовому спорту горадминистрации Кирилл Сосунов добавил, что в Рязанской области также проводятся соревнования дворовых команд, которых тренируют преподаватели физкультуры. Ученики для подобных занятий могут приходить на свои школьные стадионы. Напомним, во время весенних каникул для желающих заняться спортом открыли площадки у школ № 29 и № 75. Ранее в мэрии заявили о нехватке молодых тренеров в Рязани, они получают от 48 тысяч.