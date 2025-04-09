В Рязани осудят еще одного фигуранта дела о наркомагазине

Фигурант, проживающий в Рязани, был активным участником нелегального интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Он выполнял функции оптового закладчика. Рязанца поймали полицейские. Отмечается, что мужчина находился под подпиской о невыезде и скрылся от следствия. В марте 2024 года его объявили в федеральный розыск. Уголовное дело выделили в отдельное производство. Сотрудники УНК УМВД в конце января 2025 года нашли мужчину. Он жил в Смоленске. Злоумышленника отправили в следственный изолятор в Рязани.

В Рязани участнику ОПГ грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Фигурант, проживающий в Рязани, был активным участником нелегального интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Он выполнял функции оптового закладчика.

Мужчина получал крупные партии наркотиков и распространял их. В 2023 году злоумышленника и других членов наркогруппировки во время масштабной операции задержали полицейские. У него были нашли 665 граммов производного N-метилэфедрона и 65 граммов марихуаны.

Вместе с сообщниками мужчина стал фигурантом уголовного дела об участии в организованном преступном сообществе и сбыте наркотиков. В настоящее время дело в отношении 14 других членов ОПГ находится на рассмотрении в суде.

Отмечается, что мужчина находился под подпиской о невыезде и скрылся от следствия. В марте 2024 года его объявили в федеральный розыск. Уголовное дело выделили в отдельное производство.

Сотрудники УНК УМВД в конце января 2025 года нашли мужчину. Он жил в Смоленске. Злоумышленника отправили в следственный изолятор в Рязани.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе), частью 3 статьи 30, частью 4 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах и сбыте наркотиков в крупном размере организованной группой).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района Рязани.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Рязани начался суд над 14 фигурантам дела о наркомагазине. Корреспондент РЗН. инфо побывал на заседании.