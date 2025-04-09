В Рязани осудят 32-летнего мужчину за повторную пьяную езду

По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля и проехал по улицам города. Его остановили инспекторы ДПС. Уголовное дело направлено в суд.