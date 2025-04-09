В российских магазинах начали продавать «шапочки куличей»

Отмечается, что на производство и продажу нового изделия кондитеров вдохновили мемы из соцсетей о том, что «самое вкусное в куличе — это верхушка». «После всех экспериментов сделали шапочку нужной высоты — сейчас заливаем в форму небольшой объем теста, ровно столько, чтобы шапочка поднялась на нужный уровень, и с минимальным остатком бисквита», — рассказали авторы.

В российских магазинах начали продавать «шапочки куличей». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на авторов идеи.

Отмечается, что на производство и продажу нового изделия кондитеров вдохновили мемы из соцсетей о том, что «самое вкусное в куличе — это верхушка».

«После всех экспериментов сделали шапочку нужной высоты — сейчас заливаем в форму небольшой объем теста, ровно столько, чтобы шапочка поднялась на нужный уровень, и с минимальным остатком бисквита», — рассказали авторы.