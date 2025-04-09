В российских колониях могут появиться онлайн-курсы по православию
РПЦ тестирует четырехмесячный онлайн-курс для заключенных. Осужденные изучают основы православия, и, по словам организаторов, делают это с «огромным интересом и старанием».Если эксперимент признают успешным, программу расширят на все регионы.
В российских колониях могут появиться онлайн-курсы по православию. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на РПЦ.
РПЦ тестирует четырехмесячный онлайн-курс для заключенных.
Осужденные изучают основы православия, и, по словам организаторов, делают это с «огромным интересом и старанием».
Если эксперимент признают успешным, программу расширят на все регионы.