В российских колониях могут появиться онлайн-курсы по православию

РПЦ тестирует четырехмесячный онлайн-курс для заключенных. Осужденные изучают основы православия, и, по словам организаторов, делают это с «огромным интересом и старанием».Если эксперимент признают успешным, программу расширят на все регионы.

В российских колониях могут появиться онлайн-курсы по православию. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на РПЦ.

РПЦ тестирует четырехмесячный онлайн-курс для заключенных.

Осужденные изучают основы православия, и, по словам организаторов, делают это с «огромным интересом и старанием».

Если эксперимент признают успешным, программу расширят на все регионы.