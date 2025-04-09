В России хотят поднять штрафы для гадалок и экстрасенсов до миллиона рублей

Соответствующее предложение с ужесточением наказания за мошенничество под видом магических услуг он направил в МВД. На данный момент подобные дела возбуждают по статье о мошенничестве (ст. 159 УК), но парламентарий считает, что нужна отдельная норма — с более серьезными взысканиями: За ущерб до ₽4,5 млн — штраф до ₽500 тыс. За ущерб свыше ₽4,5 млн — штраф до ₽1 млн.

В России хотят поднять штрафы для гадалок и экстрасенсов дом миллиона рублей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Диденко.

Соответствующее предложение с ужесточением наказания за мошенничество под видом магических услуг он направил в МВД.

На данный момент подобные дела возбуждают по статье о мошенничестве (ст. 159 УК), но парламентарий считает, что нужна отдельная норма — с более серьезными взысканиями: