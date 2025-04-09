В России дачникам начали рассылать фейковые квитанции с долгами за ЖКХ

Россиянам начали рассылать фейковые квитанции с долгами за ЖКХ на дачных участках. Депутат Госдумы призвал дачников и всех граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов."Не доверяйте слепо квитанциям, пришедшим в ваш почтовый ящик. В первую очередь сверяйте информацию с данными в личном кабинете на портале «Госуслуги» или уточняйте сумму задолженности напрямую у председателя вашего СНТ", — отметил депутат. Он добавил, что оплачивать коммунальные услуги нужно только через проверенные каналы, такие как «Госуслуги», или через председателя СНТ.

Россиянам начали рассылать фейковые квитанции с долгами за ЖКХ на дачных участках. Об этом 9 апреля сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин,RT.

Он призвал дачников и всех граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.

«Не доверяйте слепо квитанциям, пришедшим в ваш почтовый ящик. В первую очередь сверяйте информацию с данными в личном кабинете на портале „Госуслуги“ или уточняйте сумму задолженности напрямую у председателя вашего СНТ», — отметил депутат.

Он добавил, что оплачивать коммунальные услуги нужно только через проверенные каналы, такие как «Госуслуги», или через председателя СНТ.

«Не стоит сканировать QR-коды с сомнительных квитанций и переходить по неизвестным ссылкам. Помните, что ваша бдительность — это лучшая защита от мошенников», — заключил собеседник RT.