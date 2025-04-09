Семь улиц Рязани остались без отопления и горячей воды

Отмечается, что ресурсов не будет в связи с ремонтными работами на теплосетях до 16:00 по следующим адресам: ул. Гайдара: д. 2а;ул. Гоголя: д. 43/26, 45к1, 45к2;ул. Корнилова: д. 2а, 2б;ул. Нахимова: д. 2а, 2б;ул. Ушакова д. 2а, 2б;ул. Черновицкая д. 24к1, 25к1, 27, 27к1, 27к2, 27к3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32. В список попали детский сад № 145 и стоматологическая поликлиника № 3.

Семь улиц Рязани остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает РМПТС.

Отмечается, что ресурсов не будет в связи с ремонтными работами на теплосетях до 16:00 по следующим адресам:

ул. Гайдара: д. 2а;

ул. Гоголя: д. 43/26, 45к1, 45к2;

ул. Корнилова: д. 2а, 2б;

ул. Нахимова: д. 2а, 2б;

ул. Ушакова д. 2а, 2б;

ул. Черновицкая д. 24к1, 25к1, 27, 27к1, 27к2, 27к3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32.

В список попали детский сад № 145 и стоматологическая поликлиника № 3.

Кроме того, горячей воды не будет 9-10 апреля в доме № 3к.2 на улице Карла Маркса.