Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 10:00
Нал. EUR 95.05 / 96.42 10/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 781
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 833
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 714
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 554
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Семь улиц Рязани остались без отопления и горячей воды
Отмечается, что ресурсов не будет в связи с ремонтными работами на теплосетях до 16:00 по следующим адресам: ул. Гайдара: д. 2а;ул. Гоголя: д. 43/26, 45к1, 45к2;ул. Корнилова: д. 2а, 2б;ул. Нахимова: д. 2а, 2б;ул. Ушакова д. 2а, 2б;ул. Черновицкая д. 24к1, 25к1, 27, 27к1, 27к2, 27к3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32. В список попали детский сад № 145 и стоматологическая поликлиника № 3.

Семь улиц Рязани остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает РМПТС.

Отмечается, что ресурсов не будет в связи с ремонтными работами на теплосетях до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Гайдара: д. 2а;
  • ул. Гоголя: д. 43/26, 45к1, 45к2;
  • ул. Корнилова: д. 2а, 2б;
  • ул. Нахимова: д. 2а, 2б;
  • ул. Ушакова д. 2а, 2б;
  • ул. Черновицкая д. 24к1, 25к1, 27, 27к1, 27к2, 27к3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32.

В список попали детский сад № 145 и стоматологическая поликлиника № 3.

Кроме того, горячей воды не будет 9-10 апреля в доме № 3к.2 на улице Карла Маркса.