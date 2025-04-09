Рязанских водителей призвали к осторожности из-за апрельского снегопада

Отмечается, что в некоторых регионах выпал снег, температура опустилась ниже нуля, а дороги покрылись слоем мокрого снега и гололедицей. Особенно сложная ситуация сложилась для водителей, заменивших зимние шины на летние. Участникам дорожного движения рекомендовали пересмотреть свою манеру вождения. Следует снизить скорость и увеличить дистанцию. Также необходимо избегать резких маневров — торможений, разгонов и перестроений.

Рязанских водителей призвали к осторожности из-за апрельского снегопада. Пост в официальном Telegram-канале разместила пресс-служба региональной ГАИ со ссылкой на федеральное ведомство.

Отмечается, что в некоторых регионах выпал снег, температура опустилась ниже нуля, а дороги покрылись слоем мокрого снега и гололедицей. Особенно сложная ситуация сложилась для водителей, заменивших зимние шины на летние.

Участникам дорожного движения рекомендовали пересмотреть свою манеру вождения. Следует снизить скорость и увеличить дистанцию. Также необходимо избегать резких маневров — торможений, разгонов и перестроений.

Видимость в условиях снегопада значительно ухудшается, поэтому в обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.