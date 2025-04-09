Рязанец обокрал супермаркет, но выронил похищенное перед выходом

По данным следствия, мужчина похитил товары из сетевых магазинов на сумму более 14 тысяч рублей. При попытке задержания работником, злоумышленник выронил похищенное. Уголовное дело направили в суд.