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Рязанец обокрал супермаркет, но выронил похищенное перед выходом
По данным следствия, мужчина похитил товары из сетевых магазинов на сумму более 14 тысяч рублей. При попытке задержания работником, злоумышленник выронил похищенное. Уголовное дело направили в суд.

Рязанец обокрал супермаркет, но выронил похищенное перед выходом. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, мужчина похитил товары из сетевых магазинов на сумму более 14 тысяч рублей. При попытке задержания работником, злоумышленник выронил похищенное.

Уголовное дело направили в суд.