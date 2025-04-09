Рязанцы смогут увидеть микролуние

Отмечается, что в субботу, 12 апреля, полная луна предстанет перед жителями в чуть менее привычном виде: немного меньше и слабее по яркости. Это явление называют микролунием. Оно возникает тогда, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли в своей орбите.

Рязанцы смогут увидеть микролуние. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что в субботу, 12 апреля, полная луна предстанет перед жителями в чуть менее привычном виде: немного меньше и слабее по яркости. Это явление называют микролунием.

Оно возникает тогда, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли в своей орбите.

Фото AP.