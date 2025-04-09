Рязанцы рассказали, считают ли они свои обязанности на работе адекватными

Женщины чаще уверены в соответствии задач своему уровню. Мужчины больше жалуются на излишне простые рабочие задания. Кроме того, 58% опрошенных видят возможности для профессионального роста в компании.

Большинство рязанцев считает свои обязанности адекватными: 76% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 15% оценивают их как слишком простые, лишь 3% — как чересчур сложные. Об этом пишет сервис SuperJob.

Женщины чаще уверены в соответствии задач своему уровню. Мужчины больше жалуются на излишне простые рабочие задания.

Кроме того, 58% опрошенных видят возможности для профессионального роста в компании.