Рязанца привлекли к ответственности за хранение наркотиков

Установлено, что в январе 2025 года на одной из улиц областного центра мужчина обнаружил запрещенное вещество, которое оставил себе. Полиция изъяла из незаконного оборота наркотическое средство массой более 2 г. Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рязанца привлекли к ответственности за хранение наркотиков. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2025 года на одной из улиц областного центра мужчина обнаружил запрещенное вещество, которое оставил себе. Полиция изъяла из незаконного оборота наркотическое средство массой более 2 г.

Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере).

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.