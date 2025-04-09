Россияне не стали отказываться от поездок в Анапу на майские праздники

Отмечается, что количество бронирований не сократилось относительно прошлого года, а наоборот выросло на 1%. Путешественники в эти даты едут в основном ради развитой отельной инфраструктуры курорта. При этом в РСТ добавили, что спрос на отели в Крыму на майские вырос почти вдвое (на 82%) за год.

Россияне не стали отказываться от поездок в Анапу на майские праздники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Отмечается, что количество бронирований не сократилось относительно прошлого года, а наоборот выросло на 1%. Путешественники в эти даты едут в основном ради развитой отельной инфраструктуры курорта.

При этом в РСТ добавили, что спрос на отели в Крыму на майские вырос почти вдвое (на 82%) за год.

Напомним, пляжи Анапы затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.