Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 10:00
Нал. EUR 95.05 / 96.42 10/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 775
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 827
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 708
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой «таможенных пошлин»
Отмечается, что аферисты рассылают россиянам фейковый документ от имени Федеральной таможенной службы, где от покупателя требуют прислать дополнительные деньги. Например, 25 тысяч рублей. Такую же схему практикуют и при торговле через Telegram-каналы. В полиции напомнили, что таможенные пошлины в России взимают только при превышении лимитов. Их размер для экспресс-доставки и «Почты России» — €200 и 31 кг на заказ.

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме на маркетплейсах. У людей выманивают деньги под предлогом уплаты «таможенных пошлин». Об этом 9 апреля сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что аферисты рассылают россиянам фейковый документ от имени Федеральной таможенной службы, где от покупателя требуют прислать дополнительные деньги. Например, 25 тысяч рублей. Такую же схему практикуют и при торговле через Telegram-каналы.

В полиции напомнили, что таможенные пошлины в России взимают только при превышении лимитов. Их размер для экспресс-доставки и «Почты России» — €200 и 31 кг на заказ.

«Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество», — сказано в посте.