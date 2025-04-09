Россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой «таможенных пошлин»

Отмечается, что аферисты рассылают россиянам фейковый документ от имени Федеральной таможенной службы, где от покупателя требуют прислать дополнительные деньги. Например, 25 тысяч рублей. Такую же схему практикуют и при торговле через Telegram-каналы. В полиции напомнили, что таможенные пошлины в России взимают только при превышении лимитов. Их размер для экспресс-доставки и «Почты России» — €200 и 31 кг на заказ.

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме на маркетплейсах. У людей выманивают деньги под предлогом уплаты «таможенных пошлин». Об этом 9 апреля сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что аферисты рассылают россиянам фейковый документ от имени Федеральной таможенной службы, где от покупателя требуют прислать дополнительные деньги. Например, 25 тысяч рублей. Такую же схему практикуют и при торговле через Telegram-каналы.

В полиции напомнили, что таможенные пошлины в России взимают только при превышении лимитов. Их размер для экспресс-доставки и «Почты России» — €200 и 31 кг на заказ.

«Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество», — сказано в посте.