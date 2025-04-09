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Российским матерям добавят пенсионный стаж за годы ухода за детьми
На данный момент при расчете выплат учитывают только шесть лет, проведенные с ребенком. После принятия подготовленного Минтрудом закона этот лимит будет снят. Предварительно, изменение коснется 400 тысяч россиянок. Отмечается, что законопроект может вступить в силу с 2026 года. В документах ведомства сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.

Российским матерям добавят пенсионный стаж за годы ухода за детьми. Об этом сообщает «Газета. ру».

На данный момент при расчете выплат учитывают только шесть лет, проведенные с ребенком. После принятия подготовленного Минтрудом закона этот лимит будет снят. Предварительно, изменение коснется 400 тысяч россиянок.

Отмечается, что законопроект может вступить в силу с 2026 года. В документах ведомства сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.