Российских матерей предложили освободить от налогов

Предполагается, что снятие налога на доход коснется женщин до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом ее доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда, а также женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка при условии, что доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

Российских матерей предложили освободить от налогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Предполагается, что снятие налога на доход коснется женщин до 30 лет в случае рождения или усыновления первого ребенка. При этом ее доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда, а также женщин любого возраста в случае рождения или усыновления второго ребенка при условии, что доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

Ожидается, что мера создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и станет одним из инструментов решения демографических проблем.

Инициативу внесут на рассмотрение парламента.