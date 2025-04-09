Названы дата и место очередного раунда переговоров России и США
Встреча пройдет 10 апреля в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. По данным МИД России, что в ходе переговоров будет продолжена ведущаяся в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Названы дата и место очередного раунда переговоров России и США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Встреча пройдет 10 апреля в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
По данным МИД России, что в ходе переговоров будет продолжена ведущаяся в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Уточняется, что делегации обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут.