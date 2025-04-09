На улице Чкалова в Рязани образовалась серьезная пробка из-за работ на переезде

«Стоим уже минут 20. Это надолго…», — написал автор. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке серьезная пробка. На железнодорожном переезде ведутся ремонтные работы.