На улице Чкалова в Рязани образовалась серьезная пробка из-за работ на переезде
«Стоим уже минут 20. Это надолго…», — написал автор. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке серьезная пробка. На железнодорожном переезде ведутся ремонтные работы.
На улице Чкалова в Рязани образовалась серьезная пробка из-за ремонта на переезде. Об этом сообщают очевидцы в группе «ПУВР» «ВКонтакте».
"Стоим уже минут 20. Это надолго…", — написал автор.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке серьезная пробка.
На железнодорожном переезде ведутся ремонтные работы.