Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 9 апреля

Отмечается, что Украина за сутки потеряла более 230 военнослужащих. Кроме того, уничтожены восемь автомобилей ВСУ, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.