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Министр здравоохранения заявил, что поликлинику в Шлаковом построят к 2030 году
По словам Александра Пшенникова, потребность в поликлиниках в Шлаковом и в поселке Тума Клепиковского района назрела давно. «Уже завершились подготовительные проектные работы. Эти стройки интегрируются в новый проект модернизации первичного звена 2026-2030 гг. Иными словами, до 2030 года эти поликлиники будут построены», — сказано в посте.

Министр здравоохранения региона заявил, что поликлинику в Шлаковом построят к 2030 году. Соответствующий пост появился на его странице «ВКонтакте».

По словам Александра Пшенникова, потребность в поликлиниках в Рязани и в поселке Тума Клепиковского района назрела давно.

«Уже завершились подготовительные проектные работы. Эти стройки интегрируются в новый проект модернизации первичного звена 2026-2030 гг. Иными словами, до 2030 года эти поликлиники будут построены», — сказано в посте.

Ранее сообщалось, что в Рязани филиал поликлиники № 12 возведут в 2028 году.