Лесные пожары охватили Иркутскую область и Забайкалье

Лесные пожары охватили Иркутскую область и Забайкалье. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным портала, площадь возгорания в Иркутске составляет 25 000 гектаров. Из-за ЧП перекрыли федеральную трассу «Иркутск — Чита». Ситуация осложняется из-за сильного ветра.

Службам спасения удалось ликвидировать несколько очагов.

В Забайкальском крае объявлен режим ЧС. Губернатор Александр Осипов сообщил, что всему виной человеческий фактор. По его словам, за последние две недели пожарные получили около 30 сообщений о возгораниях, обстановка продолжает ухудшаться. Площадь, пройденная огнем превысила 24 000 гектаров.