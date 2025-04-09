В Рязанской области может измениться плата за вывоз мусора
По данным издания, местным властям поручили оценить, насколько рационально будет перейти на новую систему оплаты вывоза мусора. Отчет регионам необходимо предоставить в Минприроды до 29 апреля.
Плата за вывоз мусора у жителей российских регионов может измениться — вместо системы расчета по числу жильцов в квартире в правительстве изучают возможность перехода на расчет в зависимости от площади квартиры. Об этом
По данным издания, местным властям поручили оценить, насколько рационально будет перейти на новую систему оплаты вывоза мусора.
Отчет регионам необходимо предоставить в Минприроды до 29 апреля.