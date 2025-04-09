В Рязанской области может измениться плата за вывоз мусора

По данным издания, местным властям поручили оценить, насколько рационально будет перейти на новую систему оплаты вывоза мусора. Отчет регионам необходимо предоставить в Минприроды до 29 апреля.

Плата за вывоз мусора у жителей российских регионов может измениться — вместо системы расчета по числу жильцов в квартире в правительстве изучают возможность перехода на расчет в зависимости от площади квартиры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы.

По данным издания, местным властям поручили оценить, насколько рационально будет перейти на новую систему оплаты вывоза мусора.

Отчет регионам необходимо предоставить в Минприроды до 29 апреля.