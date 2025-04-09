Главком ВСУ Сырский: США сократили помощь Украине
По словам Сырского, поддержка на данный момент идет от европейских стран. Он добавил, что в случае полной остановки помощи со стороны американцев Украине нужно будет «рассчитывать на собственные силы».
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что США сократили помощь Украине. Его слова передало ТАСС 9 апреля.
По словам Сырского, поддержка на данный момент идет от европейских стран.
Он добавил, что в случае полной остановки помощи со стороны американцев Украине нужно будет «рассчитывать на собственные силы».