Глава ЦБ Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки

По словам Набиуллиной, ЦБ будет походить к снижению ключевой ставки «осторожно», чтобы инфляция не увеличилась. Она добавила, что российская экономика продолжит расти в 2025 году, но более умеренными темпами. Кроме того, по словам главы регулятора, мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ будет обращать внимание.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме прокомментировала снижение ключевой ставки. Ее слова передало агентство «Прайм» в своем Teleram-канале 9 апреля.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет подходить к снижению ключевой ставки «осторожно», чтобы инфляция не увеличилась.

Она добавила, что российская экономика продолжит расти в 2025 году, но более умеренными темпами.

Кроме того, по словам главы регулятора, мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ будет обращать внимание.

Ранее Набиуллина заявила, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным».