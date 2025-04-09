50-летнего рязанца осудили за сбыт наркотиков и отмывание семи миллионов рублей

Установлено, что в августе 2022 года осужденный через Интернет приобрел запрещенные вещества для продажи. Деньги, полученные в результате преступной деятельности, он легализовал через финансовые операции. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в доход государства незаконно полученного дохода в размере более семи млн рублей.