27-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков

Отмечается, что в ноябре 2024 года ранее неоднократно судимый мужчина нашел на улице сверток с наркотиком весом два грамма, который стал хранить для личного употребления. Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. Октябрьский районный суд назначил злоумышленнику с учетом рецидива преступлений наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

27-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2024 года мужчина нашел на улице сверток с наркотиком весом два грамма, который стал хранить для личного употребления. Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Октябрьский районный суд назначил злоумышленнику с учетом рецидива преступлений наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.