За неделю в Рязани родились четыре пары близнецов

Среди них две пары малышей появились на свет в сроке доношенной беременности. Все пары однополые: три пары мальчишек и одна пара девчонок. Отмечается, что за три месяца 2025 года в Перинатальном центре уже появились на свет 10 пар двойняшек и близняшек.

За неделю в Рязани родились четыре пары близнецов. Об этом сообщает региональный минздрав.

Среди них две пары малышей появились на свет в сроке доношенной беременности. Все пары однополые: три пары мальчишек и одна пара девчонок.

Отмечается, что за три месяца 2025 года в Перинатальном центре уже появились на свет 10 пар двойняшек и близняшек.