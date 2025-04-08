За неделю в Рязани родились четыре пары близнецов
Среди них две пары малышей появились на свет в сроке доношенной беременности. Все пары однополые: три пары мальчишек и одна пара девчонок. Отмечается, что за три месяца 2025 года в Перинатальном центре уже появились на свет 10 пар двойняшек и близняшек.
За неделю в Рязани родились четыре пары близнецов. Об этом сообщает региональный минздрав.
Среди них две пары малышей появились на свет в сроке доношенной беременности. Все пары однополые: три пары мальчишек и одна пара девчонок.
Отмечается, что за три месяца 2025 года в Перинатальном центре уже появились на свет 10 пар двойняшек и близняшек.