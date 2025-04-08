ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Во вторник, 8 апреля, российская армия поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и цех по производству беспилотников. За последние сутки противник потерял до 1265 боевиков. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS и 102 беспилотника.