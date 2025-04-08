В субботу в Рязани на время перекроют несколько улиц

В субботу, 12 апреля, в Рязани пройдет велопробег, посвященный открытию сезона. В связи с этим с 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение транспорта по улицам Рабочих и Лево-Лыбедской. Администрация просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В субботу в Рязани на время перекроют несколько улиц. Об этом сообщает мэрия.

В субботу, 12 апреля, в Рязани пройдет велопробег, посвященный открытию сезона. В связи с этим с 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение транспорта по улицам Рабочих и Лево-Лыбедской.

Администрация просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.