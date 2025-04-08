В Рязанской области женщина незаконно получила почти 350 тысяч рублей «чернобыльских» выплат

По данным полиции, 36-летняя жительница Ухоловского района зарегистрировалась в селе, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, но по факту проживала в самом поселке. За три года женщина получила из Пенсионного фонда России в качестве выплат 342 911 рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

В Рязанской области женщина незаконно получила почти 350 тысяч рублей «чернобыльских» выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 36-летняя жительница Ухоловского района зарегистрировалась в селе, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, но по факту проживала в самом поселке.

За три года женщина получила из Пенсионного фонда России в качестве выплат 342 911 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.