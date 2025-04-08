В Рязанской области женщина написала дарственную и осталась без дома

Инцидент произошел в Сараевском районе. По данным суда, в августе 2019 года женщина подарила ответчику жилой дом и земельный участок. В 2024 году из-за долгов ответчика по кредитам имущество арестовали. Женщина рассказала, что в связи с вновь открывшимися фактами она переживает, что ее могут выселить из дома, так как на данный момент прописана и проживает в нем. Также она сказала, что в свое время приняла поспешное решение, подарив ответчику дом. Однако суд иск не удовлетворил. Договор дарения не отменен.

В Рязанской области женщина написала дарственную и осталась без дома. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Сараевском районе. По данным суда, в августе 2019 года женщина подарила ответчику жилой дом и земельный участок. В 2024 году из-за долгов ответчика по кредитам имущество арестовали. Женщина рассказала, что в связи с вновь открывшимися фактами она переживает, что ее могут выселить из дома, так как на данный момент прописана и проживает в нем. Также она сказала, что в свое время приняла поспешное решение, подарив ответчику дом.

Однако суд иск не удовлетворил. Договор дарения не отменен.