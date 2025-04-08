В Рязанской области произошло ДТП с участием Renault Logan
Авария случилась 8 апреля в 7:55 в Сасове, в районе дома 58А на улице Революции. Отмечается, что водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу Renault Logan SR. Пострадавших нет.
В Сасове произошло ДТП с участием Renault Logan. Об это сообщает ИД «Пресса».
Авария случилась 8 апреля в 7:55 в Сасове, в районе дома 58А на улице Революции.
Отмечается, что водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу Renault Logan SR.
Пострадавших нет.
Фото ИД «Пресса» предоставили сотрудники полиции